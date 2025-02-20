شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أشكر ولى العهد السعودى لاستضافة "المحادثات التاريخية" مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالسعودية معرباً عن شكره بشكل خاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات الأمريكية الروسية، والتي وصفها بـ"التاريخية"، وعقدت في الرياض.

وجاءت تصريحات ترامب خلال الجلسة الافتتاحية لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودية، والتي انطلقت نسختها الثالثة في ميامى، الأربعاء، حاملة شعار "الاستثمار الموجه بهدف"، ليكون بذلك أول رئيس أمريكى يلقي كلمة افتتاحية في المؤتمر.

وقال الرئيس الأمريكى إن "المملكة العربية السعودية بلد عظيم، ويتمتع بقيادة عظيمة"، وأعرب عن شكره لاستضافة المملكة المحادثات بين مسؤولين أميركيين وروس، مضيفاً أن "الرياض قامت بعمل عظيم لعقد هذه المحادثات".

كما أعرب عن شكره "بشكل خاص لولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان على استضافة هذه المحادثات التاريخية".

وانطلق مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودي في ميامي، ويركز في نسخته الحالية على إعادة تعريف دور رأس المال بمواجهة التحديات العالمية الكبرى، مع التركيز على استراتيجيات التمويل المبتكرة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والتقنيات الناشئة القادرة على تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامته، بحسب أجندة المؤتمر.

وأكد ترامب أن إدارته قادرة على "إنهاء الحرب الأوكرانية التي راح ضحيتها الكثير من الجنود، ودمرت العديد من المدن"، بحسب تعبيره.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات كبيرة تتجاوز 200 مليار دولار عما قدمه الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية تقرض الأموال لكييف، لكن واشنطن لا تفعل ذلك.

ووصف ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الفشل في إدارة بلاده"، بينما أعرب عن أمله بشأن "استعادة الاستقرار في أوروبا".

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن "من أجل الحفاظ على السلام ستحتاج للقوة وتحقيق السلام يتم من خلال القوة"، معرباً عن أمله "بالوصول إلى الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف ترامب: "إذا كنت تريد بناء المستقبل، وتجاوز الحدود، وإطلاق العنان للابتكارات، وتحويل الصناعات وتحقيق ثروة، فلا يوجد مكان أفضل على وجه الأرض من الولايات المتحدة الحالية والمستقبلية، تحت قيادة رئيس اسمه دونالد ترامب".

واعتبر ترامب أن قادة الأعمال من حول العالم يسارعون إلى الدخول للأسواق الأمريكية، مجدداً التزامه بأن يجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة".

وأشار إلى يوم تنصيبه في 20 يناير الماضي، على أنه "كان يوم مظلم (لسياسيات) الضرائب المرتفعة، وتدمير اللوائح التنظيم، والتضخم المتراكم، والفساد المستشري، وتسليح الحكومة.. و(الإدارة) غير الكفؤة كل هذا قد ذهب للأبد".

ولفت إلى أن "العصر الذهبي لأميركا قد بدأ بشكل رسمي"، موضحاً أن "الاقتصاد الأمريكى تحسن بشكل كبير منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة"، مشدداً على ضرورة العمل "لمكافحة التضخم والفساد في أميركا".

وقال الرئيس الأمريكى إن "إدارة الكفاءة الحكومية (بقيادة الملياردير إيلون ماسك) تقوم بعمل كبير لوقف الهدر وتوفير مليارات الدولارات"، موضحاً أن إدارته "تعمل على إجراء عملية إصلاحية كبيرة للإدارة وبشكل سريع"، مشيراً إلى أنها "حققت في أسابيع عدة أكثر مما حققته الإدارة السابقة خلال أعوام".

وانتقد ترامب إدارة سلفه جو بايدن، ووصفها بأنها "غير الكفؤة والأسوأ في تاريخ البلاد"، مشيراً إلى أنه "يعمل بشكل سريع على إصلاح كل شيء فضيع عمله بايدن، وجعل أمريكا أكثر قوة وازدهاراً".

واعتبر الرئيس الأمريكى أن "أول وأهم مهمة هي إزالة الجرائم التي سمح بها بايدن داخل بلادنا، عبر سياسات الحدود المفتوحة"، لافتاً إلى أن كثير من المهاجرين غير الشرعيين "قدموا من كل مكان حول العالم، ومن السجون، والمصحات النفسية، وهم رجال عصابات".

وشدد ترامب على أن "سياسة الحدود المفتوحة أضرت كثيراً بالولايات المتحدة، ويجب وقفها"، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بـ"مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرق أكثر ذكاءً".

وذكر أنه "سيقوم بملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط سريعاً".

وأشار إلى أن الدول الأوروبية بدأت في مراجعة ملف المهاجرين، قائلاً: "الأوروبيين بدأوا في النظر في الهجرة، لأنه أضرهم جداً، وهم يحتاجون أن يكونوا أذكياء وصارمين".