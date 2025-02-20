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الخليج اليوم .. الكويت.. فيديو دهس شخص في مشاجرة يثير تفاعلاً والسلطات تضبط المتورط

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الخليج اليوم .. الكويت.. فيديو دهس شخص في مشاجرة يثير تفاعلاً والسلطات تضبط المتورط

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

في إطار الجهود الأمنية الحازمة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، ضبط قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية "إدارة مباحث محافظة العاصمة"، الشخص المتورط في حادثة الدهس وجميع أطراف المشاجرة التي وثقها مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأعلنت السلطات الأمنية عن اتخاذ إجراءات فورية لرصد هوية المتهم وتحديد موقعه، إذ جرى ضبطه في وقت قياسي وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، كما ضُبطت جميع أطراف الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في اتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام أو تعريض حياة الآخرين للخطر، مشددة على مواصلة جهودها لضبط المخالفين واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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