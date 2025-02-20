الخليج اليوم .. الكويت.. مقتل عسكريين أثنين وإصابة آخرين في تمرين ليلي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي وفاة اثنين من منتسبي القوة البرية، وهما الرقيب أحمد فرحان هراط، والرقيب مساعد ضاحي صالح، وإصابة أثنين آخرين هما: العريف انور رضوان، والعريف مطلق مبارك وذلك في أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، فيما يتلقا المصابين العلاج اللازم في مستشفى الجهراء.

وفي الوقت ذاته، باشرت فرق التحقيق المختصة مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة، وتقول صحف كويتية إن الحادثة وقعت في أثناء المشروع النهائي لتمرين “ملاحظ الصحراء 4” أثناء تنفيذ رماية ليلية بالذخيرة الحية.

ويهدف التمرين طبقاً لوزارة الدفاع في بيان صحافي إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك بين الجيش الكويتي والقوات الأميركية مما يطور القدرات القتالية ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين.

إلى ذلك، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن خالص التعازي وصادق المواساة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وللكويت حكومة وشعباً، كما نعت رئاسة الأركان العامة المتوفين أيضاً.