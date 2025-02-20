شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وأمريكا يبحثان آخر التطورات الراهنة في الإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الأردن والولايات المتحدة الأمريكية آخر التطورات الراهنة في الإقليم.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مساء اليوم الأربعاء، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب داريل عيسى، يرافقه كل من النائب تشوك ادوارد والنائب جيم كوستا والنائب جيمس باريد إذ يمثل كل من هؤلاء النواب لجان وجهات تحتفظ المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقة وثيقة ومتميزة معهم.

جاء ذلك خلال استقبال

وأكّد الحنيطي ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الأردن والمنطقة.

من جهته، أشاد الوفد الضيف بالدور المحوري والهام الذي يقوم به الأردن بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وعلى مختلف الصعد، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل إرساء أسس السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدين استمرار دعمهم ومساندتهم للعلاقات الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة الأردنية الهاشمية وخاصة في المجالات الدفاعية والأمنية.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان.