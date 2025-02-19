شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يعرب عن تقديره لدور السعودية في دعم القضايا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين، معربا عن تقديره لدور السعودية في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، في قصر بسمان الزاهر، اليوم /الأربعاء/، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، وتعزيز تدفق المساعدات الإغاثية.