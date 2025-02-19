شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب بإشراك "الاتحادات العربية" في خطة إغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإشراك الاتحادات العربية المتخصصة المنضوية؛ تحت مظلة المجلس بالمساهمة في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافي المبكر في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال لقاء السفير مهند العكلوك، مع السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث أطلعهُ على خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة، التي تهدف إلى سرعة تلبية الحاجات والخدمات الأساسية من الغذاء والدواء والمأوى المؤقت والصحة والتعليم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وطالب العكلوك، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتفعيل صندوق دعم فلسطين الخاص بالمرضى في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية، لدعم المرضى والمصابين ومرافقيهم، الذين خرجوا من غزة بعد إعلان وقف العدوان.



وأشار السفير العكلوك إلى أهمية أن تسهم الشركات العربية المشتركة والاتحادات ذات الصلة التي تتبع إلى مجلس الوحدة بتأمين احتياجات وزارة الصحة الفلسطينية من الأدوية والمعدات الطبية.



من جهته، أكد الأمين العام للمجلس عن دعم مجلس الوحدة الثابت للقضية الفلسطينية وأكد استعداده والأمانة العامة للمجلس للتعاون مع المندوبية الدائمة في المطالب الثلاثة التي قدمتها.