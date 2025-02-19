شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الاحتلال يحرم الطلاب من حق التعليم بالقدس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

انتهاك للحق في التعليم

الدمام - شريف احمد - أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مركز قلنديا للتدريب التابع للوكالة وأمروا بإخلائه فورًا، ما أدى إلى حرمان الأطفال والشباب في القدس الشرقية من حقهم في التعليم.وأوضح لازاريني أن الاقتحام أثّر في 350 طالبًا و30 موظفًا كانوا حاضرين في المركز، مشيرًا إلى استخدام القوات الإسرائيلية للغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت خلال العملية.وأضاف أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، برفقة موظفين من بلدية القدس، أغلقت أيضًا ثلاث مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، ما أثر في 250 طفلًا، واصفًا ذلك بأنه انتهاك خطير للحق الأساسي في التعليم والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة.وشدد لازاريني على ضرورة احترام منشآت الأمم المتحدة وضمان حق الأطفال في الوصول إلى التعليم دون عوائق، مبينًا أن هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا لحماية المؤسسات الإنسانية في المنطقة.