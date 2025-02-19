شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 20 للوقود.. إدخال 270 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الطريق الوحيد للسلام

الدمام - شريف احمد - دخلت اليوم 270 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة من بينها 20 شاحنة وقود.وأفاد مصدر مسؤول بمعبر رفح البري بشمال سيناء وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الشاحنات دخلت عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام، وذلك من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية وأبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الذي يشكل خارطة طريق للسلام.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني وفدًا برلمانيًا بريطانيًا، اليوم في رام الله، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية، بالإضافة للتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين المتكررة.كما استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني للوفد البرلماني جهود الحكومة في تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي والاستجابة الطارئة في قطاع غزة، والتركيز على توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وإصلاح المنازل المدمرة بشكل جزئي، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل من خلال خطة أعدتها الحكومة الفلسطينية ويتم العمل على تطويرها مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين.