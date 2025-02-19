شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: قلقون جراء إغلاق مدارس الأونروا بالقدس الشرقية وإخلاء مركز قلنديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية آنيليز دودز إن حكومة بلادها قلقة جراء إغلاق إسرائيل مدارس الأونروا بالقدس الشرقية وإخلاء مركز قلنديا.

ومن جانبه، ندد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلية وموظفين من بلدية القدس اقتحام مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا وأمروا بإخلائه فورا. مضيفا أن الأطفال والشباب في القدس الشرقية يُحرمون من حقهم في التعليم في مدارس الوكالة.

وقال فيليب لازاريني انه خلال الاقتحام كان هناك 350 طالبا و30 موظفا موجودين بالمركز وتأثروا من هذا الإجراء رافضا قيام قوات الاحتلال إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وقال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) إن حوادث اليوم أثرت على 250 طفلا في 3 مدارس تابعة للوكالة بالقدس الشرقية وأكثر من 350 متدربا في مركز قلنديا للتدريب.

وذكر المسؤول الأممي أن ذلك انتهاك للحق الأساسي في التعليم فضلا عن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وشدد على ضرورة ضمان حق الأطفال في الوصول إلى التعليم، وحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها في جميع الأوقات بغض النظر عن مكان وجودها.