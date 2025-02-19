شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: ترامب تراجع عن وعوده بشأن إنهاء حرب أوكرانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده اتخذت أولى الخطوات لاستئناف العمل مع الولايات المتحدة في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل الاقتصاد، أسواق الطاقة، والفضاء.

وفي حديثه عن الأزمة الأوكرانية، أوضح بوتين أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد وعد بحل سريع للصراع، لكنه تراجع بعد تلقيه معلومات أثناء توليه المنصب، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا في السياسة.

وأضاف أن المفاوضات التي جرت في الرياض مؤخرًا كانت إيجابية، مشيرًا إلى ضرورة إعداد الأسئلة قبل أي اجتماع مستقبلي مع ترامب للوصول إلى حلول مقبولة بشأن أوكرانيا.

وعن الاتصالات مع أوروبا وكييف، أكد بوتين أن روسيا لم ترفض الحوار، بل إن الجانب الآخر هو من أوقف أو منع الاتصالات. كما اتهم أوكرانيا بعدم تنفيذ هجومها على خط أنابيب بحر قزوين النفطي منفردة، مؤكدًا أنها تحصل على معلومات استخبارية غربية.