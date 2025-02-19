شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء البرلمانات العربية يناقشون وثيقة لدعم صمود فلسطين ورفض مخططات التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، خلال اجتماعها اليوم /الأربعاء/ بالقاهرة، على أن يكون مشروع الوثيقة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية بندًا وحيدًا على جدول أعمال المؤتمر.



ومن المقرر انعقاد المؤتمر يوم السبت المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة عربية برلمانية واسعة، وبإدارة مشتركة مع الاتحاد البرلماني العربي؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الفارقة.



وناقشت اللجنة التحضيرية للمؤتمر -تضم ممثلين عن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، خلال اجتماعها برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي- مشروع وثيقة برلمانية عربية موحدة تحت عنوان "دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخطط التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية"، تمهيدًا لاعتمادها من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في المؤتمر.



ويؤكد مشروع الوثيقة على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير والرافض لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما يتضمن مشروع الوثيقة عددًا من الخطوات والإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات والمجالس العربية، من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.