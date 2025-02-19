شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة لمدة 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المديرية العامة للجوازات ووزارة الخارجية السعودية عن انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة.

وأعلنت السلطات السعودية إيقاف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية مع إمكانية منح تأشيرة زيارة مفردة لمدة 30 يوما من دون إمكانية التمديد.

وجاء من أجل تنظيم حركة الزوار وضمان الامتثال للإجراءات القانونية المتبعة.

وذكرت تقارير إلا أن الأشخاص الذين حصلوا عليها قبل قرار الإيقاف ولا زالت تأشيرتهم سارية فإنهم لا ينطبق عليهم قرار الإيقاف، وبينت أنه يمكن الاستفادة منها حتى آخر يوم في التأشيرة وفقا للشروط المعلنة الصادرة بها التأشيرة.