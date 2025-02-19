شكرا لقرائتكم خبر عن أ ف ب: حماس مستعدة للإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حركة حماس إنها مستعدة للإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة في المرحلة الثانية.

وكانت قد أعلنت حماس، عن جاهزيتها سياسيا وميدانيا لتنفيذ بنود المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت حماس، أن السبت سيتم إطلاق أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.

وتابعت: "مضاعفة أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم تمت استجابة لطلب من الوسطاء ولإثبات جديتنا في تنفيذ كافة بنود الاتفاق".