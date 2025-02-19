شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لتوسيع نطاق الدعم الإنسانى لـ6.7 مليون إمراه فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المجتمع الدولى والعاملين فى المجال الإنسانى إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للنساء والفتيات، فى ضوء وجود 6.7 مليون امرأة فى حاجة إلى مساعدات منقذة للحياة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

ووفق التقرير الأممى، أن الهجمات الجماعية التى شنتها روسيا على أوكرانيا على مدى ثلاث سنوات كان لها تأثير مدمر على النساء والفتيات، حيث نزح 1,869,000 شخص داخليًا، واحتاجت نحو 6.7 مليون امرأة إلى مساعدات إنسانية، وقتلت أكثر من 3,799 امرأة و289 فتاة، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلى للوفيات أعلى من ذلك بكثير، وفقًا للأمم المتحدة.

وأضاف التقرير الأممى، أنه ارتفع العنف القائم على النوع الاجتماعى، والذى كان مرتفعًا بالفعل قبل الحرب، بنسبة 36 فى المائة منذ عام 2022. وقد ساهم الضيق المرتبط بالحرب فى زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعى والعنف المنزلى، وفى ارتفاع معدلات الاكتئاب بين النساء والفتيات و أنه لا تتمتع النساء بفرص متساوية فى الوصول إلى الاقتصاد.