شكرا لقرائتكم خبر عن أوتشا: الاحتلال يعتزم هدم 12 منزلا للاجئين في طولكرم بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا"، أن التقارير أفادت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت عن نيتها هدم أكثر من اثني عشر منزلاً، لافتا إلي أن الفلسطينيين ما زالوا نازحين على نطاق واسع بسبب الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، فضلاً عن هدم المنازل والقيود المفروضة على الحركة مما يزيد من تعميق احتياجاتهم الإنسانية.

وأضاف المكتب الأممي " أوتشا"، أن التقارير أكدت استمرار سقوط الضحايا نتيجة للهجمات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية في طولكرم وجنين، مشيرا إلي وفاة طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها في غارة جوية في جنين قبل أسبوعين تقريباً.

جاء ذلك وسط التصعيد العسكري التي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتفجير وحرق للمنازل وتدمير واسع للبنية التحتية لليوم الـ24 علي التوالي في مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية.