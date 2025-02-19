شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقتل لبنانيا فى هجوم بمسيرة على بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة عيتا الشعب التابعة لقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، الأربعاء، ما أودى بحياة لبناني، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت الوكالة بإصابة شخص جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على منتزهات الوزاني في قضاء مرجعيون بجنوب البلاد.

وكانت قد انسحب الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية الحدودية التي كان يسيطر عليها جنوبي لبنان، ولكنه أبقى قواته في خمس نقاط على طول الحدود بين البلدين.

وبدأ أهالي هذه القرى والبلدات في الدخول إليها لتفقد منازلهم، ويأتي هذا الانسحاب بالتزامن مع انتهاء المهلة الممنوحة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.