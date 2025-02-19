الخليج اليوم .. محمد بن زايد يؤكد رفض بلاده محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، موقف بلاده الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً في أثناء استقباله وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو على ضرورة ارتباط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل الدائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك، بحث رئيس الدولة مع وزير خارجية واشنطن علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساعي المبذولة تجاه الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، طبقاً لـ وكالة أنباء الإمارات.