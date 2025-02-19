الخليج اليوم .. انطلاق فعاليات «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انطلقت النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، تحت شعار «تمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح»، في مركز أبوظبي للطاقة، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ومعالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

يستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 100 متحدث من الدول والقطاعات المختلفة، بما في ذلك ممثلون عن القطاعات الحكومية والدبلوماسية والأكاديمية والدينية والثقافية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 5000 مشارك، ويعرض 120 ورقة بحثية و25 ورشة عمل تفاعلية، ما يعكس الأهمية العالمية لتمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح ؛ بمشاركة أبرز المتحدثين العالميين، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات والخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

ويتناول المؤتمر تأثير تمكين الشباب في تعزيز التسامح، مع مواضيع تشمل التبادل الثقافي، ودور التعليم في تعزيز التعايش، وأهمية تبني التنوع الثقافي لبناء مجتمعات متماسكة.