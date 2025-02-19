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الخليج اليوم .. جونسون: السعودية محظوظة بالقائد الشجاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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الخليج اليوم .. جونسون: السعودية محظوظة بالقائد الشجاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قال رئيس الوزراء ⁧البريطاني ⁩الأسبق بوريس جونسون، إن محظوظة بقائد شجاع مثل ولي العهد الأمير ، رئيس مجلس الوزراء السعودي، مشيراً إلى أن ولي العهد استطاع تحقيق انتصارات سياسية عدة، وأضاف: "الأمير محمد بن سلمان نجح سياسياً أكثر مني"، جاء ذلك في إطار جلسات منتدى الإعلام السعودي الذي تعقد فعالياته في الرياض.

 

وأشار في الوقت ذاته إلى أن السعودية تتمتع بقيادة حازمة ورؤية واضحة تجاه كيفية تغيير البلد، لافتاً إلى أن المملكة بلد يحدث فيها أشياء كثيرة لا تصدق، وعلينا أن نتعلم منها طبقاً لما ذكر في المنتدى نفسه.

 

وأكد الرئيس البريطاني بوريس جونسون أن السعودية تسير في الطريق الصحيح بعدم اعتمادها على النفط، مشيراً في المقابل إلى أن السعودية ستكون الوجهة الأولى للسياحة في العالم بإمكانياتها الفائقة.

 

ووجه جونسون في الإطار ذاته رسالة للشعب السعودي قائلاً: "رسالتي إلى الشعب السعودي.. يجب أن تكونوا فخورين بما تقدمه المملكة العربية السعودية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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