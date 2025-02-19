شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين يدعو جميع الأطراف لتسريع حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية الصينى وانج يى جميع الأطراف إلى تسريع حل الدولتين ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن وانغ قوله، بعد ترؤسه لاجتماع رفيع المستوى عقده مجلس الأمن الدولي حول "ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية"، "إن الصراع المندلع في غزة بسبب تأخير حل القضية الفلسطينية".

وأوضح أن القضية الفلسطينية كانت دائما في صميم قضية الشرق الأوسط.. قائلا "إنه حتى يتم حل الدولتين ينبغي على جميع الأطراف في الشرق الأوسط تجاوز خلافاتهم ودعم إقامة دولة فلسطينية".

وأشار إلى أنه يجب على الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فيها.. مؤكدا أن غزة موطن للفلسطينيين وجزء من الأراضي الفلسطينية، ولا ينبغي أن تكون ضحية للسياسة الدولية.