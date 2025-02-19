الخليج اليوم .. الكويت تستحدث لجنة تظلمات خاصة بسحب وإسقاط الجنسية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية برئاسة المستشار علي مساعد الضبيبي.

تأتي هذه الخطوة التي وافقت الكويت عليها عقب إسقاط الجنسية عن كثير من الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية عن طريق التبعية، أو التزوير والغش، وشهدت الكويت في الأيام الأخيرة إسقاط الجنسية عن 9464 شخصاً، ممن يكون اكتسبها عن طريق التبعية، في رقم قياسي سجلته الكويت.

بينما تشدد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قبضتها من أجل تنظيم مسائل الجنسية والحد من حالات الغش والتزوير، كشف مصدر أمني أن اللجنة تستقبل أسبوعياً حالات التزوير والغش والعبث بالهوية الوطنية، مشيراً إلى أن قضايا الجنسية تٌكشف في أيام مع كل إجراءاتها وأخرى قد تستغرق سنوات.

وكشف المصدر ذاته أن كل القضايا التي جرى لسبب أو لآخر "غض النظر" عن التعامل معها سواءً عبر اللجنة العليا للجنسية أو أي جهات أخرى، قد انتهى، إذ باتت اليوم تستقبل اللجنة عجائب المزورين وطرائقهم الغريبة والمبتكرة التي لا تنطلي على مباحث الجنسية ولا بقية الجهات ذات الصلة.

جدّد المصدر إيضاح مدى العقبات والصعوبات التي تعترض عملية كشف المزورين، حيث تستغرق العملية مدى زمنياً أطول وإجراءات أكثر تعقيداً ما بين تتبع السجلات والشهادات والأوراق الرسمية وعمليات المطابقة مع المستندات التي يتم العثور عليها في دول أخرى بما يقطع الشك باليقين ويضمن عدم ظلم أحد، ورفع الظلم عن الكويت.