شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والإمارات يرحبان باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسى والأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الكويت بإعلان المملكة العربية السعودية استضافتها الثلاثاء، محادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت الكويت - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - عن تطلعها بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم.

و رحبت دولة الإمارات بالمباحثات التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض بين الوفدين الروسي والأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية، معربة عن أملها في أن تكون المحادثات خطوة هامة نحو تعزيز التواصل والحوار لإنهاء هذا الصراع والذي مضى عليه نحو 3 سنوات.

وثمنت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها الثلاثاء حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) - الجهود التي بذلتها السعودية لاستضافة هذه المباحثات، والتي تعكس التزام المملكة بدعم جهود السلام الدولية، وتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين.

وأكدت الوزارة موقف الإمارات الراسخ في دعم الحلول السلمية للنزاعات، والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية، مشددة على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار البناء بين الأطراف المعنية، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.