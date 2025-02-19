شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الرقمى تنظم اليوم الجمعية العامة الرابعة برئاسة الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية أن منظمة التعاون الرقمي تنظم اليوم الأربعاء الجمعية العامة الرابعة للمنظمة التي تترأس أعمال دورتها الحالية المملكة الأردنية الهاشمية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت.

ويشارك في الحدث مسؤولون ووفود دول أعضاء في المنظمة، إضافة إلى ممثلي دول مدعوة ومنظمات دولية ومراقبين وخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.

وذكرت وزارة الاقتصاد الأردنية - في بيان - أن اجتماعات دورة الجمعية الحالية تناقش سبل تعزيز التعاون الرقمي وبحث استراتيجيات تسريع التحول الرقمي الشامل، وقضايا استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار التقني، إضافة إلى استكشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تعيق تحقيق النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس مجلس المنظمة المهندس سامي سميرات، إن الحدث يؤكد التزام الأردن المشترك بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي وسيشكل اجتماع الجمعية العامة منصة مهمة من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أضافت أمين عام المنظمة ديمة اليحيى، أن المنظمة تدرك الدور المحوري الذي يؤمنه التعاون الدولي لتحقيق مهمة المنظمة من أجل الوصول إلى مستقبل رقمي مزدهر للجميع حيث يمثل اجتماع الجمعية العامة الرابع لمنظمة التعاون الرقمي منصة مثالية للحوار متعدد الأطراف حول التعاون بين أصحاب المصلحة بغرض رسم خريطة طريق واضحة للعام المقبل، وتحديد آليات لمواجهة التحديات الناجمة عن التقنيات سريعة التطور، وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية، ستقيم منظمة التعاون الرقمي حفل توزيع جوائز الازدهار الرقمي، وهي مبادرة تكرم المساهمات الرقمية المتميزة التي تمكن التنمية والازدهار والنمو المستدام، كما ستدشن المنظمة المنتدى الدولي للتعاون الرقمي، وهو تجمع سنوي للقادة العالميين والمبتكرين وصانعي السياسات والتغيير لدفع الميثاق الرقمي العالمي وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

وتعد منظمة التعاون الرقمي منظمة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي.