شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 3 فلسطينيين بجروح مختلفة مساء الثلاثاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه الفلسطينيين، بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية بيت ريما قرب مدينة رام الله، كما أصيب ثالث بالرصاص في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط إطلاق نار كثيف.

ترافق ذلك مع اعتقال قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحامها المتواصل لمدينتي جنين والخليل.

وفي جنوب قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط قريتي الشوكة والنصر شرق مدينة رفح، بالتزامن مع مواصلة دبابات الاحتلال المتمركزة على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة إطلاق النار على الفلسطينيين.

49270 شهيدًا

سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في الفترة 11 - 17 فبراير الحالي، 1371 جريمة إسرائيلية في أسبوع واحد، وسقوط 19 شهيدًا فلسطينيًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الذي انتشلت فيه الفرق جثامين 64 فلسطينيًا من تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي.



19 قتيلًا و64 جريحًا

وبحسب مرصد المنظمة، فقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى 17 فبراير 2025، (49270)، والجرحى (118490)، وهدمت قوات الاحتلال (16) منزلًا في قرى ومدن الضفة الغربية والقدس الشريف، وقصفت وأحرقت 3 مركبات وحظيرة لتربية الدواجن في جنين.

وتأتي هذه الجرائم في الوقت الذي قتلت فيه إسرائيل بين يومي 11 - 17 فبراير 2025، (19) فلسطينيًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الذي انتشلت فيه الفرق جثامين 64 فلسطينيًا من تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي الذي توقف جزئيًا في 18 يناير 2025.

وجرحت قوات الاحتلال 97 فلسطينيًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتقلت 216 آخرين في مدن وقرى الضفة الغربية.