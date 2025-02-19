الخليج اليوم .. الوزراء السعودي: مباحثات روسيا وأميركا في الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستضافة المباحثات بين روسيا وأميركا في العاصمة الرياض، وأكد مجلس الوزراء السعودي أن المباحثات بين روسيا وأميركا التي تحتضنها الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

إلى ذلك، اطلع ولي العهد السعودي مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وعلى مضمون استقباله بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وما جرى في إطار المحادثات من استعراض العلاقات المشتركة بين السعودية، واشنطن وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

فيما تناول مجلس الوزراء السعودي مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لا سيما المتعلقة بتعزيز أواصر التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، وبنتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات المنعقدة على المستويين الإقليمي والدولي، ضمن ما توليه من أهمية للعمل الجماعي والدفع به إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق التطلعات، والأهداف المنشودة.

وتناولت جلسة مجلس الوزراء مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لا سيما المتعلقة بتعزيز أواصر التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، وبنتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات المنعقدة إقليمياً، ودولياً ضمن ما توليه من أهمية للعمل الجماعي والدفع به إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.

التعاون الأمني المشترك

في السياق ذاته، جدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التأكيد في أعمال الدورة (الثانية والأربعين) لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشأن أهمية تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك، وضرورة تكامل الجهود وتنسيقها لمكافحة الجرائم بجميع أشكالها وصورها، ومراقبة تطور أدواتها، إلى جانب العمل على بناء إستراتيجية أمنية للتعامل مع التهديدات والتحديات المشتركة.

رئاسة السعودية لـ" غلوب إي"

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن تسلَّم السعودية رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد؛ يجسد ثقة المجتمع الدولي في تحقيق نقلة نوعية لتنمية التعاون بين الدول الأعضاء، وكل ما يطور السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد.

"إعلان جدة"

في الوقت ذاته، رحب مجلس الوزراء السعودي بما تضمنه إعلان جدة الصادر عن المؤتمر (الثالث عشر) لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي؛ من رؤية موحدة لتعزيز دور الثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية التراث الإسلامي، ودعم المبادرات المشتركة الهادفة إلى معالجة التحديات العالمية.

"يوم التأسيس" .. اعتزاز بالجذور

في المقابل، أعرب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بمناسبة " يوم التأسيس" الذي يوافق يوم السبت المقبل 22 فبراير عن الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية وجذورها الراسخة وحضارتها الممتدة لثلاثة قرون، وبما أرسته من الوحدة والتلاحم والعدل والاستمرار في البناء والنماء.

ريادة سعودية

فيما عد المجلس ما حققته المملكة من مكانة بارزة ضمن أكبر (عشرة) أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات بالتزامن مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة (2000) ميجاواط ساعة؛ يعد تجسيداً لما يشهده قطاع الطاقة من تحول نوعي يعزز ريادة هذه البلاد في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة.

ليب 2025

ونوه مجلس الوزراء بنجاح النسخة (الرابعة) لمؤتمر "ليب 2025" الذي أقيم في الرياض تحت عنوان "آفاق جديدة"، وبما اشتمل عليه من الإعلان عن سلسلة من الاستثمارات والإطلاقات بقيمة تجاوزت (14,9) مليار دولار؛ لتعزيز الابتكار في البنية التحتية الرقمية والتقنية، ودعم البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

600 شركة عالمية ونظام نقل بري

وأشاد مجلس الوزراء بافتتاح (600) شركة عالمية مقراتها بالمملكة؛ في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من استقرار وثقة على المستوى الدولي وآفاق نمو واعدة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، علاوة على الموقع الإستراتيجي، فيما وافق في الوقت ذاته المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان على نظام النقل البري على الطرق.