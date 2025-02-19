شكرا لقرائتكم خبر عن 1371 جريمة إسرائيلية و19 شهيدًا فلسطينيًا في أسبوع واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في الفترة 11 - 17 فبراير الحالي، 1371 جريمة إسرائيلية في أسبوع واحد، وسقوط 19 شهيدًا فلسطينيًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الذي انتشلت فيه الفرق جثامين 64 فلسطينيًا من تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي.

مصادرات وأنشطة استيطانية

كما رصدت خلال الأسبوع، 5 قرارات بمصادرة ما مساحته 17,868 دونمًا من مناطق الحديدية والموفية والبقيعة وأم عشيش وقرية الفارعة في طوباس، وقريتي كفر مالك ودير جرير في رام الله وبلدة دير بلوط وقرية اللبن الغربي في سلفيت، وتخصيصها مناطق رعوية للمستوطنين.

وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية 10، عمل المستوطنون وقوات الاحتلال خلالها على تجريف أراضي الفلسطينيين الزراعية لتوسيع وشق طرق في كل من قرية روجيب وحاجز مفرق زعترة في نابلس، وقرية ياسوف في سلفيت.



استمرار جرائم المستوطنين

بالإضافة إلى شق طريق استيطاني بطول 3 كيلومترات، ووضع سياج شائك في محيط عدة آلاف من الأمتار على أرض أخرى، جرت زراعتها في محاولة للاستيلاء عليها في قرى طوباس.

وشرعت قوات الاحتلال في بناء مستوطنة جديدة في بيت لحم وقرية شقبا، في الوقت الذي اعتدى فيه المتطرف الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع زمرة من المستوطنين على أراضي الفلسطينيين في قرى بيت لحم، زرعوا خلال ذلك بزراعة أشجار الزيتون تمهيدًا للاستيلاء على تلك الأراضي.

وكرر المستوطنون النشاط نفسه في بلدة يطا بالخليل في مناسبتين مختلفتين طوال الأيام السبعة الماضية.

وبلغ عدد الهجمات التي شنها المستوطنون على بلدات وقرى الضفة الغربية 36 هجومًا، أضرموا خلالها النار في الأراضي الزراعية والخيام في قرية بورين وبلدة يطا وفي أريحا.

كما سرقوا 50 رأسًا من الأغنام في بلدة عقربا في نابلس، وقتلوا 25 رأسًا آخر من خلال تسميم الأراضي في بني نعيم بالخليل.

وعلى مدى الفترة الماضية ارتكب المستوطنون عمليات اعتداء وضرب وتخريب وتحطيم زجاج مركبات وإحراقها وإغلاق الطرق.

19 قتيلًا و64 جريحًا

وتأتي هذه الجرائم في الوقت الذي قتلت فيه إسرائيل بين يومي 11 - 17 فبراير 2025، (19) فلسطينيًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الذي انتشلت فيه الفرق جثامين 64 فلسطينيًا من تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي الذي توقف جزئيًا في 18 يناير 2025.

وجرحت قوات الاحتلال 97 فلسطينيًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتقلت 216 آخرين في مدن وقرى الضفة الغربية.



تجريف البنية التحتية

وبحسب مرصد المنظمة، فقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى 17 فبراير 2025، (49270)، والجرحى (118490)، وهدمت قوات الاحتلال (16) منزلًا في قرى ومدن الضفة الغربية والقدس الشريف، وقصفت وأحرقت 3 مركبات وحظيرة لتربية الدواجن في جنين.

وجرفت قوات الاحتلال شارعًا وأجزاء من البنية التحتية في مخيم نور شمس بطولكرم، وجرفت مساحة من الأراضي في قرية صفا برام الله، وجرفت أرضًا زراعية تبلغ مساحتها نحو 400 متر مربع، بعد أن دمرت الجدار الاستنادي المحيط بها في قرية الفندق بقلقيلية.

كما هدمت 3 كهوف وبئرًا لجمع المياه، وشبكات الكهرباء والماء، وغرفتين زراعيتين، وجرفت أشجارًا ومزروعات تحيط بالمساكن، واقتلعت 10 أشجار في محيط الغرف.

ودمرت محاصيل زراعية وحطمت ألواحًا شمسية، واقتلعت مزروعات وأشجار مثمرة وأتلفت مشاتل على مساحة 1000 متر، وأتلفت 200 كيلوجرام من لبن الجميد في مناطق مختلفة في محيط بلدة يطا.



الاعتداءات الإسرائيلية على المساجد

وعلى صعيد الاعتداءات على المساجد، تعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية، وأغلقت قوات الاحتلال، الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل، بعد أن طردت مدير الحرم من داخله، ومنعت الفلسطينيين من دخوله.

وفي سياق جرائمها التي بلغت (1371) جريمة في أسبوع واحد، داهمت قوات الاحتلال العيادة الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (الأونروا) في مخيم العروب، وكسرت أبوابها ومحتوياتها وحولتها إلى مركز تحقيق ميداني.

كما اقتحمت مدرسة حي الطور في القدس المحتلة وصادرت كتبها وفرضت عليها المنهج الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، فقد دخل ما مجموعه 30 فقط من قوافل المساعدات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار حتى اللحظة، فيما تواجه المستشفيات عجزًا بسبب نقص الأكسجين.

بينما أكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن 40 من مرضى الغسيل الكلوي قد ماتوا جراء نقص الإمدادات الطبية.

