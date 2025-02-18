شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النمسا: إطلاق سراح أسير نمساوي من سجون حماس السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الخارجية النمساوية عن أنه سيتم إطلاق سراح أسير نمساوي محتجز لدى حركة حماس يدعى "تال شوهام" يوم السبت المقبل في إطار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى والمتحتجزين بين إسرائيل وحماس.



ونقلت وكالة الأنباء النمساوية اليوم الثلاثاء عن الخارجية النمساوية، القول إنها تلقت إخطارا من السلطات الإسرائيلية بأن عملية إطلاق الأسير النمساوي سوف تأتي ضمن صفقة تسليم الرهائن في قطاع غزة، موضحة بأن شوهام سيكون ضمن قائمة تضم ستة رهائن ستفرج عنهم حماس، وأن عائلة الأسير قالت "يمكننا أن نؤكد أنه تم إبلاغنا بأن الإفراج عنه من المقرر أن يتم يوم السبت المقبل".