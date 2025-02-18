شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالسنغال يشيد بالعلاقات والتنسيق بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير خالد عارف سفير مصر بالسنغال، بالعلاقات التي تربط بين البلدين، وبالتنسيق المتميز في مختلف المنتديات والمنظمات.



جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير المصري مع رئيس مجلس النواب السنغالي الجديد، الهادي ماليك نداي El Hadi Malick Ndiaye، حيث نقل له تهنئة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي الجبالي، على رئاسته للبرلمان.



وأشار إلى اهتمام مجلس النواب المصري بتطوير العلاقات البرلمانية من خلال دعمهم بالخبرات التشريعية والممارسة البرلمانية للجان المتخصصة.



واستعرض دور الأزهر الشريف وشيوخه وعلمائه الموفدين إلى مدن السنغال في نشر صحيح العقيدة الإسلامية بصورتها السمحه وتدريس العلوم الدينية.



وأكد السفير عارف، أهمية ترفيع مستوى العلاقات البرلمانية بإنشاء "مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية السنغالية"، والتعرف على منظومة وآليات العمل داخل مجلس النواب المصرى بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ.



وأعرب عن حرص مصر على نقل خبراتها للدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة استكشاف آفاق جديدة للتعاون.



من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب السنغالي، بتفرد العلاقات المصرية السنغالية، مرحباً بالصور المتعددة للاحتفال بمرور 65 عاما على العلاقات الدبلوماسية، لكونها فرصة لمزيد من التطوير للوشائج بين الشعبين والحكومتين، ولإعطاء دفعه قوية للعلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والتجارية.



وأكد أن الوقت قد حان لتقوية أواصر العلاقات البرلمانية التي تمثل الشعبين بكل أطيافهم، وإنشاء "مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية السنغالية" خلال العام الحالي.