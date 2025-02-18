شكرا لقرائتكم خبر عن وصول معدات إعادة الإعمار والمنازل المتنقلة إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت معدات إعادة الإعمار ورفع الهدم والمنازل المتنقلة إلى قطاع غزة؛ تمهيدا للبدء في عملية إعادة الإعمار بالقطاع المدمر، نتيجة القصف الإسرائيلي خلال الحرب على غزة والتي استمرت 15 شهرا.



وكانت تلك المعدات الثقيلة قد شرعت - قبل ساعات، عبر ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء - في الدخول إلى القطاع، بعدما جرى تأجيل دخولها منذ يوم الخميس الماضي.



وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن الجهود المصرية نجحت في إدخال المعدات الثقيلة لإعادة الإعمار في قطاع غزة؛ للمشاركة في توفير سبل الحياة والعيش بسلام.



وشملت المعدات: لوادر وجرافات وسيارات نقل وآخرى تحمل مساكن جاهزة "كرافانات إعاشة".