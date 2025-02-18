شكرا لقرائتكم خبر عن 45 عاما فى سجون الاحتلال.. عميد الأسرى الفلسطينيين ينال حريته السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت السلطات الإسرائيلية الإفراج عن نائل البرغوثي، في إطار صفقة التبادل، يوم السبت المقبل، وذلك بحسب ما أعلنته أسرته اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما ذكرته الأسرة، فإن نائل البرغوثي اتصل بزوجته وأبلغها بأنه سيتم الإفراج عنه السبت المقبل.

ويعد البرغوثي أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، حيث قضى هناك أكثر من 45 عاما كاملة.

ويأتي هذا في إطار نجاح الجهود المصرية القطرية فى الإفراج عن باقى المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت القادم، وذلك فى إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

كان مصدر المطلع أعلن انتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصرى والقطرى والإسرائيلى والأمريكى بنجاح فى القاهرة.

ونائل البرغوثي (67 عامًا)، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اعتقل أول مرة عام 1978، وقضى منها 34 عامًا بشكلٍ متواصل".

ووجهت المحكمة الإسرائيلية في حينه للبرغوثي تهمة تنفيذ عمليات مسلحة، وتنظيم خلايا للعمل ضد إسرائيل، والانتماء لحركة "فتح".

وأضافت الهيئة أن البرغوثي "تحرر عام 2011 ضمن صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط، بين حركة حماس وإسرائيل، برعاية مصرية، وأعاد الاحتلال اعتقاله عام 2014، وأبقى عليه خلف القضبان حتى اليوم".

وقضت محكمة إسرائيلية في 22 فبراير2017، بإعادة الحكم السابق للبرغوثي، والقاضي بسجنه "مدى الحياة، ولُقب بـ"عميد الأسرى الفلسطينيين".

وبحسب هيئة شؤون الأسرى، فإن البرغوثي تعرض، كما باقي الأسرى، لعمليات تنكيل وعزل وسلب وتعذيب واعتداءات غير مسبوقة بكثافتها، ويقبع اليوم في سجن شطة".

ولفتت الهيئة إلى أن الاحتلال حرم البرغوثي من وداع أحبائه وأقاربه، وفقد والديه وحرم كذلك من وداعهما.

وكان البرغوثي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأقدم أسير سياسي بالعالم، يمضي أطول فترة اعتقال عرفها التاريخ في السجون الإسرائيلية.