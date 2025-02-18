شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن فلسطين.. مصر تستضيف القمة العربية الطارئة 4 مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف جمهورية مصر العربية، القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة.

وأفاد بيان للخارجية المصرية اليوم، أنه تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية. اتفاق وقف إطلاق النار سبق والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة الأحد، ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ومناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعراض الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، فضلًا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.