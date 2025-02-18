الخليج اليوم .. بالفيديو.. إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين عبر البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية نوعية أثناء محاولة تهريبها للحوثيين على متن قارب شراعي.

ونشر الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية فيديو مصور لاعترافات قال إنها لخلية حوثية مكونة من خمسة بحارة مرتبطة بالقيادي الحوثي حسن العطاس، المعين من الميليشيا مديرًا للمصائد السمكية بمحافظة الحديدة.

وأفاد الفيديو أن "قوات خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر تلقت معلومات من شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية عن قارب شراعي يُدعى "الزهراء" يعمل عليه خمسة بحارة مرتبطين بالقيادي الحوثي، انطلق من ميناء جيبوتي في طريقه إلى ميناء الصليف وعلى متنه مواد مشبوهة".

معدات عسكرية نوعية

وأضاف: "اعترضت دورية من خفر السواحل الزورق في المكان المناسب بالبحر الأحمر وأوقفته للتفتيش ووجدت حاوية 40 قدمًا تحوي معدات عسكرية نوعية منها أجسام صواريخ مجنحة ومحركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة الانتحارية".

وأوضح أن الشحنة تحتوي على طائرات مسيّرة استطلاعية ورادارات بحرية حديثة ومنظومة تشويش حديثة ومنظومة اتصالات لاسلكية حديثة.

وأكد الإعلام العسكري أن "الشحنة المضبوطة تكشف استمرار تدفق الأسلحة من إيران لذراعها في اليمن واستخدام الجماعة الإرهابية موانئ الحديدة لتهريب السلاح القادم من طهران، كما تكشف زيف ما تسميه جماعة الحوثي "التصنيع الحربي".

وأشار إلى إقرار البحارة المضبوطين بالعمل "لصالح المدعو حسن العطاس المُعيّن من قِبل مليشيا الحوثي، رئيسًا للمصائد السمكية في الحديدة"، مشيرين إلى "المختصين الحوثيين المكلفين بالإشراف على الشحنة خدعوهم، حيث تم إيهامهم بأنّ الشحنة عبارة عن قطع غيار سيارات واستخرجوا لهم منافيست "أوراقًا مزورة" ولم يعرفوا بطبيعة الشحنة، وأنها تحمل معدات عسكرية للحوثيين إلا حين تم اعتراض السنبوق من قِبل خفر السواحل وتفتيشه".

ونشر الإعلام العسكري مقطعا مصورا لاعترافات البحارة الذين كانوا على متن القارب.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة على إعلان الإعلام العسكري للمقاومة، عن ضبط شبكة تهريب تضم 9 إيرانيين و3 باكستانيين، قادمين من ميناء تشابهار في إيران إلى ميناء الصليف في الحديدة، على متن قارب يحمل شحنة أسمدة مجانية للحوثيين ضمن آليات التمويل المتنوعة من قِبل نظام طهران لذراعه في اليمن.