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شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا في حملة دهم موسعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 20 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداء على أهالي المعتقلين.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في بيت لحم ورام الله، ومن بين المعتقلين أشقاء وأسرى سابقون.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في بيت لحم ورام الله، ومن بين المعتقلين أشقاء وأسرى سابقون.