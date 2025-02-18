شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا في حملة دهم موسعة والان نبدء بالتفاصيل

هجمات في مدينة رام الله

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 20 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداء على أهالي المعتقلين.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في بيت لحم ورام الله، ومن بين المعتقلين أشقاء وأسرى سابقون.في موضوع آخر، هاجم مستوطنون اليوم أراضي وممتلكات الفلسطينيين في قرية بيتللو غرب مدينة رام الله، في إطار اعتداءاتهم المستمرة على القرى والبلدات الفلسطينية، والتي تجاوزت 375 اعتداءً الشهر الماضي، وفق ما أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.