شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى الأردنى: الملك عبد الله الثانى غادر المستشفى وسيعود لبرنامج عمله غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى الأردنى أن الملك عبدالله الثانى، أجرى اليوم الثلاثاء، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحى فى مدينة الحسين الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح.

وأوضح الديوان الملكي الأردني - في بيان اليوم - أن الملك عبدالله الثاني غادر المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومى غدا الأربعاء.

وفى وقت سابق، أعلن الديوان الملكى الهاشمى اليوم الثلاثاء، فى بيان، أن الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، سيجرى اليوم الثلاثاء، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحى فى مدينة الحسين الطبية.