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الرئيس الفلسطينى يعين رئيسا جديدا لهيئة شئون الأسرى والمحررين

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الرئيس الفلسطينى يعين رئيسا جديدا لهيئة شئون الأسرى والمحررين

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القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:11 م

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قراراً رئاسياً بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، بدرجة وزير اعتباراً من اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن الرئيس الفلسطيني اصدر قراراً رئاسياً بإحالة رئيس الهيئة عبد القادر حامد ( قدورة فارس)، إلى التقاعد اعتباراً من اليوم.

وكان فارس قد عين رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين فى 7 أغسطس 2023 ، خلفًا للوزير الراحل اللواء قدري أبو بكر الذي لقى مصرعه في حادث سيارة مروع على طريق سريع شمال الضفة الغربية المُحتلة مطلع شهر يوليو 2023 .
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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