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زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مدينة المكناسي وسط تونس

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واس - تونس 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مدينة المكناسي وسط تونس 1/2
  • زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مدينة المكناسي وسط تونس 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مدينة المكناسي وسط تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، غرب مدينة المكناسي التابعة لمحافظة سيدي بوزيد الواقعة بالوسط التونسي.

تفاصيل الزلزال

وأوضح بيان للمعهد التونسي للرصد الجوي، أن الزلزال حُدد موقعه بـ 34,37 درجة خط عرض، وبـ9,47 درجات خط طول.
وأشار إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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