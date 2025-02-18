شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مدينة المكناسي وسط تونس والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل الزلزال

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، غرب مدينة المكناسي التابعة لمحافظة سيدي بوزيد الواقعة بالوسط التونسي.وأوضح بيان للمعهد التونسي للرصد الجوي، أن الزلزال حُدد موقعه بـ 34,37 درجة خط عرض، وبـ9,47 درجات خط طول.وأشار إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر أو أضرار مادية جراء الزلزال.