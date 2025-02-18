شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى ينتشر فى عدة بلدات لبنانية ومواقع حدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الجيش اللبنانى، اليوم الثلاثاء، انتشار الوحدات العسكرية التابعة له فى بلدات العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون فى القطاع الشرقى، والعديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون فى القطاع الأوسط ، و مارون الراس والجزء المتبقى من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط.

وأضافت القيادة في بيان اليوم وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ، أن الوحدات العسكرية انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطانى، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، كما باشرت الوحدات المختصة بإجراء المسح الهندسي وفتح الطرق ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق، لذا تؤكد قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحًا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم".

وأوضحت أن وحدات من الجيش ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في محلة المجدل – وادي خالد عكار، و بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة مركبا - مرجعيون".

وفي سياق متصل دخل عدد كبير من أهالي بلدة الوزاني الى بلدتهم سيرا على الاقدام ،كما دخل أهالي ميس الجبل منذ ساعات الصباح الباكر، الى بلدتهم سيرا على الأقدام وعبر الدراجات النارية، بعد انسحاب العدو منها وانتشار الجيش اللبناني فيها ليلا.

وفي سياق أخر انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا، من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي: يارون، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، حولا، مركبا، العديسة، كفركلا والوزاني، فيما أبقت على وجودها في خمس نقاط رئيسية على طول الحدود ،ومع دخول الجيش إلى هذه القرى، استمر توافد الأهالي لتفقد منازلهم وأرزاقهم.

من جهة أخرى، دعت بلديات الاهالي الى التريث في الدخول الى القرى، إفساحا في المجال امام الجيش للعمل على مسح الأراضي التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، حفاظا على سلامتهم.

وفي ذات السياق أفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بسقوط جريحين برصاص الاحتلال الإسرائيلي ، خلال عمليات التمشيط من مركز المنارة المعادي في اتجاه منطقة كركزان شمال شرق بلدة ميس الجبل.