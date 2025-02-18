شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه على مدينتى جنين وطولكرم والان مع تفاصيل الخبر

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلى عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، لليوم التاسع والعشرين على التوالى مخلفا 26 شهيدا وعشرات الإصابات، ودمارا واسعا فى البنية التحتية والممتلكات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت منزلا في حارة السمران بمخيم جنين، كما أغلقت بالجرافات طريق السكة - القصار والطريق المؤدي إلى مقبرة المخيم الجديدة، إذ وضعت السواتر الترابية فيها، كما أطلقت قنابل ضوئية باتجاه جامع الأسير في المخيم، ونصبت بوابة حديدية قرب مستعمرة "حومش" على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، واعتقلت مواطنا بعد مداهمة منزله في حرش السعادة بجنين.

وأشارت إلى أنه مع استمرار عدوان الاحتلال على مخيم جنين، يتكشف الدمار الهائل يوما بعد يوم في منازل وممتلكات ومحال المواطنين في أحياء وشوارع المخيم، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل ومحيط المخيم، وتواصل جرافات الاحتلال أعمال التدمير والهدم وفتح شوارع في عدة أحياء من مخيم جنين، في حارات الدمج، كما يستمر تحليق الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة في سماء المخيم.

وأضافت أنه استمرارا للأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال واصلت عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ23 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم العاشر، وسط تصعيد عدوانه وتدمير إضافي للشوارع والبنية التحتية وهدم وحرق وتفجير للمنازل.

وأفادت (وفا)، بأن قوات الاحتلال عمدت بعد منتصف الليل، على إحداث تفجيرات ضخمة يرافقها إطلاق الرصاص الحي داخل مخيم نور شمس، سمع دويها في أرجاء المدينة وضواحيها، ما تسبب في اشتعال النيران في محيط مسجد أبو بكر الصديق في ساحة المخيم.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال حصارها الخانق لمخيم نور شمس، تخلله تدمير إضافي للبنية التحتية بشكل كامل، ومداهمات واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها، وهدم وتجريف منازل أخرى في حارات المنشية، والجامع، والجورة، والشهداء، والمدارس، وإغلاق مداخل المنازل والمحال التجارية بالسواتر والركام.

وفي مخيم طولكرم.. أطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء المخيم، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف، وسط الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إليه، في الوقت الذي يشهد دمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات وانقطاعا كاملا لشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، كما يزداد الوضع صعوبة، وسط حالة من الخوف والهلع أصابت الأهالي الذين بقوا في منازلهم على أطرافه خاصة في حارة المطار بسبب الإطلاق الكثيف للنار، إضافة إلى النقص الحاد في المستلزمات الأساسية والضرورية من طعام وماء وأدوية وحليب.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن جرافات الاحتلال جرفت الشوارع في الحي الشرقي، وألحقت دمارا كبيرا في البنية التحتية، والأشجار والمركبات، وأغلقت بعض المداخل بسواتر ترابية، كما داهمت قوات الاحتلال منازل في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها واستجواب سكانها.

وفي الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الـ11 على التوالي، وعزل المدينة عن قرى وبلدات الكفريات، وباقي محافظات الضفة.