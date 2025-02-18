اخبار الخليج

الخليج اليوم .. وزير الخارجية الأميركي: أكدت في الرياض اهتمام واشنطن باستقرار وازدهار المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. وزير الخارجية الأميركي: أكدت في الرياض اهتمام واشنطن باستقرار وازدهار المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

عقب لقائه الأمير ، أكد وزير الخارجية الأميركي، مارك روبيو، الذي يزور الرياض في إطار مباحثات أميركية - روسية " - أكد " التزام بلاده بوقف النار في غزة.

 

وفي الوقت ذاته، شدد في الرياض على اهتمام واشنطن بالاستقرار والازدهار في المنطقة، وقال روبيو: ناقشت في الرياض تعزيز تعاوننا الاقتصادي والدفاعي، وأكدت ضرورة تعزيز مصالحنا المشتركة من أجل تحقيق الاستقرار.

 

إلى ذلك، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء .

 

وفي الوقت ذاته، تضمن اللقاء بين ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأميركي في الرياض، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا