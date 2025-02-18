شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.



كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.