اخبار الخليج

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

0 نشر
0 تبليغ

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.


كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء (واس)، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا