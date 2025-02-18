اخبار الخليج

الاحتلال يتلاعب.. لبنان يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب

0 نشر
وكالات - بيروت، فلسطين المحتلة 0 تبليغ

الاحتلال يتلاعب.. لبنان يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يتلاعب.. لبنان يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مسؤول إسرائيلي بأن قوات الاحتلال سوف تبقى في 5 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بالقرب من الحدود بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب غدًا الثلاثاء.
ورفضت الحكومة اللبنانية أي تأخير آخر في انسحاب الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

التطورات في جنوب لبنان

أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان.
جاء ذلك خلال اجتماع منسى اليوم الاثنين مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني طوني قهوجي في مكتبه باليرزة شمال شرق بيروت.
لبنان يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب - القاهرة الاخبارية

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية والتطورات في الجنوب في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية.
وأكد منسى "موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب قوات الاحتلال من أراضيه في الجنوب، ضمن المهلة المحددة بحلول 18 فبراير الحالي".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا