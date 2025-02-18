شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يتلاعب.. لبنان يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

التطورات في جنوب لبنان

الدمام - شريف احمد - صرح مسؤول إسرائيلي بأن قوات الاحتلال سوف تبقى في 5 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بالقرب من الحدود بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب غدًا الثلاثاء.ورفضت الحكومة اللبنانية أي تأخير آخر في انسحاب الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان.جاء ذلك خلال اجتماع منسى اليوم الاثنين مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني طوني قهوجي في مكتبه باليرزة شمال شرق بيروت.وجرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية والتطورات في الجنوب في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية.وأكد منسى "موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب قوات الاحتلال من أراضيه في الجنوب، ضمن المهلة المحددة بحلول 18 فبراير الحالي".