شكرا لقرائتكم خبر عن 26 شقة وتفاصيل مرعبة.. ما الجديد في قضية سفاح الأسكندرية؟ والان نبدء بالتفاصيل

قضية سفاح الأسكندرية

خيوط القضية معقدة

الدمام - شريف احمد - تتواصل قضية سفاح الأسكندرية في إحداث ضجة كبرى في المجتمع المصري، إذ تشغل تفاصيل القضية الرأي العام المصري، لا سيما مع تصدر اسم السفاح "نصر الدين غازي" مواقع التواصل الاجتماعي.وتعود تفاصيل القضية إلى مقتل عدد من النساء، ارتكبها الجاني على نهج ريا وسكينة، فيما كشف محامي المتهم عن تفاصيل جديدة بشأن الجرائم.وأوضح أميران عثمان محامي المتهم أنه عثر على المزيد من الشقق التي كان يستأجرها لدفن ضحاياه، بحسب ما قاله لـ"أخبار اليوم"، المصرية.وذكر أن هناك 4 بلاغات جديدة حُررت في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لـ4 شقق كان يستأجرها سفاح الإسكندرية.وبين أن تلك البلاغات الجديدة لسفاح الأسكندرية، ترفع حصيلة الشقق إلى 26 شقة منها 4 شقق في القاهرة.وأشار إلى أن إذا ثبتت جميع التهم الموجهة إليه، طبقًا لأوراق القضية سيكون أخطر مجرم في القرن الواحد والعشرين."أميران" محامي المتهم لم يقف عند هذا الحد، بل أوضح أن المتهم قتل زوجته في الطابق الثالث في شقته الكائنة بمنطقة الطابية بقسم المنتزة، ونقل الجثة إلى شقة المعمورة بالأسكندرية.وطالب بضرورة الإبلاغ عن أي معلومات لها صلة بالقضية، مبينًا أن هذه المعلومات قد تساعد في فك خيوط القضية المعقدة، وكشف المزيد من الحقائق المخفية.ولفت إلى أنه من الممكن أن يكون هناك ضحايا آخرين أو تفاصيل جديدة تلقي الضوء على دوافع المتهم وجرائمه.