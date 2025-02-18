شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنى الفلسطينى" يدعو لتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد المجلس الوطني الفلسطيني، بعمليات التعذيب والاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا)، "إن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة انتقامية تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وتتعارض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة".



وأكد المجلس أن هذه الجرائم تتطلب محاسبة فورية من قبل المجتمع الدولي، داعيًا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال.



وطالب المجلس ،باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وضمان توفير الحماية والحقوق الأساسية للمعتقلين.



وشدد المجلس، على أن قضية المعتقلين ستكون دائما في صلب نضال الشعب الفلسطيني، ولن نتوانى عن متابعة هذه القضية على كافة الأصعدة الدولية حتى يتم تحقيق العدالة والحرية لهم.