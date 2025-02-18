شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لن نسمح لحماس أو السلطة الفلسطينية بالحكم في غزة بعد الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح بأن تحكم حركة "حماس" أو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " عن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عمر دوستري قوله على منصة (إكس): "تحت أي ظرف؛ لن تحكم حماس أو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".



ومن جانبه؛ قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إيران تحاول تعويض التراجع في قوتها عقب التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، من خلال الحصول على الأسلحة النووية.



ونسبت صحيفة (جيروزاليم بوست) إلى ساعر قوله لوفد من أعضاء مجلس الشيوخ ونائب المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس: "إن جهود إيران مُثيرة للقلق من أجل استعادة قوتها ومكانتها في لبنان".



واعتبر "ساعر "انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية خطوة صحيحة في الوقت الراهن.