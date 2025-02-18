شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على طاقم إسعاف فى مخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم جنين.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء الإثنين- أن الاحتلال اعتدى بالضرب على طاقم إسعاف تابع لها، خلال محاولته نقل حالة مرضية من مخيم جنين، على الرغم من التنسيق مع الصليب الأحمر للدخول إلى المخيم ونقل الحالة.



وتعتدي قوات الاحتلال على طواقم الإسعاف بشكل مستمر، خلال محاولاتها نقل إصابات أو حالات مرضية من وإلى مستشفيات مدينة جنين، وتعرقل قوات الاحتلال عملها وتدقق في هويات أفرادها، كما احتجزت مركبات إسعاف أكثر من مرة، خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها لليوم الثامن والعشرين على التوالي.



وفي السياق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، في بلدة بيت ريما، شمال رام الله.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الصوت تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية كفر عين المجاورة قبل اقتحامها بيت ريما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



فيما أُصيب شاب فلسطيني، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، خلال اقتحامها بلدة بيتا، جنوب نابلس.



وذكرت مصادر طبية أن جنود الاحتلال اعتدوا على شاب بالضرب المبرح، خلال اقتحامهم بيتًا، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بيتًا، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في منطقة "البوابة"، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام تجاه المنازل والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.