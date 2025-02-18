شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمني: جيش الاحتلال بدأ الانسحاب من قرى حدودية لبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول أمني لبناني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب من قرى حدودية لبنانية مع تقدم الجيش اللبناني للانتشار فيها، بعدما أعلنت دولة الاحتلال أن قواتها ستبقى في 5 نقاط استراتيجية في جنوب لبنان عشية انتهاء المهلة المحددة لانسحابه.

وليل الإثنين، أفاد المسؤول لوكالة فرانس برس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدم الجيش اللبناني.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أبدى خلال لقاءاته يوم الاثنين، وفقما أوردت الرئاسة في بيانات عدة، تخوف بلاده من عدم تحقيق انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل.

ودعا الدول التي ساعدت في التوصل الى الاتفاق، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى أن تضغط على الاحتلال للانسحاب وتنفيذ الاتفاق.

لبنان يرفض تأجيل الانسحاب

التطورات في جنوب لبنان

صرح مسؤول إسرائيلي بأن قوات الاحتلال سوف تبقى في 5 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بالقرب من الحدود بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب غدًا الثلاثاء.ورفضت الحكومة اللبنانية أي تأخير آخر في انسحاب الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان.جاء ذلك خلال اجتماع منسى اليوم الاثنين مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني طوني قهوجي في مكتبه باليرزة شمال شرق بيروت.وجرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية والتطورات في الجنوب في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية.وأكد منسى "موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب قوات الاحتلال من أراضيه في الجنوب، ضمن المهلة المحددة بحلول 18 فبراير الحالي".