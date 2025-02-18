شكرا لقرائتكم خبر عن ضباط كبار سابقون يهاجمون حكومة نتنياهو وسياستها بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية رسالة وجهها اللواء احتياط ماتان فلنائي نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق للحكومة والجمهور الإسرائيلي نيابة عن أكثر من 550 من كبار ضباط الجيش السابقين يرفضون استئناف الحرب في قطاع غزة:

وقال فلنائى، إن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بتجنب تعريض جنود الجيش والأسرى للخطر بشعارات فارغة، وأن السياسة الحالية تقود لاحتلال دموى لقطاع غزة، وتفاقم كابوس الأمن في الضفة الغربية.



وتابع، أخطر جبهة تواجهها إسرائيل هي الجبهة الداخلية بسبب الانقسام في الأمة والهجوم على المؤسسة الأمنية، وعلى الحكومة إطلاق سراح الأسرى كشرط أول لأي إجراء مستقبلي.



دعم حكومة نتنياهو فكرة التهجير يعرض اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، واتفاقيات أبراهام للخطر.