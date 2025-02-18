شكرا لقرائتكم خبر عن سفير صريبا بالقاهرة: نقدر دور مصر في وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير صريبا بالقاهرة ميروسلاف تشيستوفيش عن تقديره للجهد والدور المحوري الذي إضطلعت مصر به ولا تزال في وقف وإنهاء "الأعمال العدائية" في قطاع غزة ، والإفراج عن الرهائن والأسرى ، وإدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في غزة ، مؤكدا على أهمية تحقيق السلام من خلال الإعتراف بالمصالح والحقوق المشروعة للفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمته ، التي ألقاها مساء الاثنين ، في الإحتفال بالعيد القومي لسفارة صريبا ، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.



وقال تشيستوفيش "إن العلاقات بين مصر وصريبا تشهد عصرا ذهبيا في ضوء زيارة الرئيس الصربي الى مصر في يوليو الماضي ، والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى صريبا في عام ٢٠٢٢ ، وأثمرت عن التوقيع على ١١ إتفاقية بين مصر وصربيا".

وأضاف : "هناك زيارات هامة لمصر ، من بينها زيارة رئيس مجلس الشيوخ الصربي ، والسيدة الأولى لرئيس صريبا ، وكذلك زيارة وزير الإتصالات الصربي ، وأخيرا وزير خارجية صريبا".



وتابع : " تم التوصل الى خارطة طريق طموحة للغاية في العلاقات المستقبلية بين صربيا ومصر ، وإنني على ثقة في أن أفضل السنوات من تعاوننا الإقتصادي لم تأت بعد" ، مشيرا الى أن غرفة التجارة الصريبة بدأت رسميا إجراءات فتح مكتب تمثيل لها في القاهرة ، وهو المكتب الأول في أفريقيا.