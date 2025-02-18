اخبار الخليج

سفير صريبا بالقاهرة: نقدر دور مصر في وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى في غزة

0 نشر
0 تبليغ

سفير صريبا بالقاهرة: نقدر دور مصر في وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى في غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير صريبا بالقاهرة: نقدر دور مصر في وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير صريبا بالقاهرة ميروسلاف تشيستوفيش عن تقديره للجهد والدور المحوري الذي إضطلعت مصر به ولا تزال في وقف وإنهاء "الأعمال العدائية" في قطاع غزة ، والإفراج عن الرهائن والأسرى ، وإدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في غزة ، مؤكدا على أهمية تحقيق السلام من خلال الإعتراف بالمصالح والحقوق المشروعة للفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمته ، التي ألقاها مساء الاثنين ، في الإحتفال بالعيد القومي لسفارة صريبا ، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.


وقال تشيستوفيش "إن العلاقات بين مصر وصريبا تشهد عصرا ذهبيا في ضوء زيارة الرئيس الصربي الى مصر في يوليو الماضي ، والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى صريبا في عام ٢٠٢٢ ، وأثمرت عن التوقيع على ١١ إتفاقية بين مصر وصربيا".
وأضاف : "هناك زيارات هامة لمصر ، من بينها زيارة رئيس مجلس الشيوخ الصربي ، والسيدة الأولى لرئيس صريبا ، وكذلك زيارة وزير الإتصالات الصربي ، وأخيرا وزير خارجية صريبا".


وتابع : " تم التوصل الى خارطة طريق طموحة للغاية في العلاقات المستقبلية بين صربيا ومصر ، وإنني على ثقة في أن أفضل السنوات من تعاوننا الإقتصادي لم تأت بعد" ، مشيرا الى أن غرفة التجارة الصريبة بدأت رسميا إجراءات فتح مكتب تمثيل لها في القاهرة ، وهو المكتب الأول في أفريقيا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements