الخليج اليوم .. الوفد الروسي في الرياض: الأولوية الحالية بدء التطبيع مع واشنطن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الوفد الروسي الذي يزور الرياض في إطار إجراء ترتيبات تتعلق بالقمة المقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن الأولية الحالية تعلق في بدء التطبيع الحقيقي مع واشنطن.

من جهتها، تقول الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لا ترى في الاجتماع المرتقب مع وفد روسي في الرياض، الثلاثاء، بداية "مفاوضات" بشأن أوكرانيا، بل متابعة للمحادثة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين في الرياض: "لا أعتقد أنه يجب أن يُنظر إلى هذا الأمر باعتبار أنه يتعلق بالتفاصيل أو بالتقدم في إطار شكل من المفاوضات".