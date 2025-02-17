الخليج اليوم .. إنجاز طبي جديد تسجله البحرين بعلاج مريض عبر تقنية كريسبر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استكمل مركز البحرين للأورام، علاج مريض مصاب بمرض فقر الدم المنجلي باستخدام علاج كاسجيفي (Exagamglogene Autotemcel) بتقنية كريسبر لزراعة النخاع، وبذلك يصبح أول مريض خارج أميركا يتلقى العلاج بنجاح عالمياً.

وأكد ولي العهد البحريني، الشيخ سلمان بن حمد بن خليفة، عقب إجراء العملية، أن البحرين حريصة على تطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية، مشيرًا إلى أن بلاده تواكب أحدث التطورات العلمية من أجل تفعيلها في المسارات العلاجية والتأهيلية، جاء ذلك في أثناء زيارته للمريض.

وتقول وكالة أنباء البحرين إن الإنجاز المتحقق يعد خطوة نوعية في مجال الطب الدقيق في البحرين والمنطقة، ويأتي بعدما أصبحت البحرين ثاني دولة عالمياً والأولى في الشرق الأوسط، التي تعتمد استخدام "كاسجيفي" لعلاج مرض فقر الدم المنجلي (SCD) والثلاسيميا بيتا المعتمدة على نقل الدم (TDT)، وذلك بعد تقييم شامل ودقيق لمعايير السلامة والجودة وفعالية العلاج.

في هذه الأثناء، تتضمن عملية الزرع تحفيز نخاع عظم المريض لإنتاج كميات كبيرة من الخلايا الجذعية باستخدام حقن متخصصة، ومن ثم تعديل الخلايا الجذعية لإنتاج خلايا دم حمراء تحمل هيموغلوبين يعادل في وظيفته الخلايا الطبيعية وتشمل آخر مرحلة زرع الخلايا المعدلة مرة أخرى في مجرى دم المريض بعد اختبارات دقيقة لضمان الجودة والسلامة. ويمكن أيضا استخدام هذه التقنية الحديثة لعلاج الثلاسيميا (انيميا البحر الأبيض المتوسط).

يذكر أن إطلاق برنامج علاج أمراض الدم الوراثية كفقر الدم المنجلي والثلاسيميا بيتا عبر تقنية زراعة النخاع باستخدام التعديل الجيني، جاء بالتنسيق ما بين وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية – مركز البحرين للأورام، والمستشفيات الحكومية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتبني أعلى معايير الممارسات الطبية العالمية في تقديم الرعاية الصحية.